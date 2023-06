Ex-atacante do Vitória é banido do futebol após esquema de apostas

O atacante Ygor Catatau foi identificado como intermediário do grupo com cinco jogadores do Sampaio Corrêa que foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como punição, o atleta que hoje joga no futebol do Irã foi banido das práticas esportivas profissionais.

Neste primeiro momento, o atleta pode seguir atuando fora do Brasil sem efeito do banimento. O advogado do jogador, Felipe Macedo, disse que vai recorrer da pena. O julgamento, realizado pela 5ª Comissão Disciplinar do do STJD, definiu também tempo de afastamento e multa em dinheiro de diversos jogadores acusados de envolvimento em esquemas de apostas.

Ygor de Oliveira Ferreira tem 27 anos e foi revelado pelas categorias de base do Madureira. Ao longo da carreira, ele vestiu a camisa de clubes como Barra, Boa Esporte e Vasco da Gama.

Em 2021, ele chegou ao Vitória para um período de empréstimo, mas não teve sequência e saiu no meio da temporada. Depois do Rubro-Negro, ele esteve no Mumbai City, retornou ao Madureira e passou pelo Sampaio Corrêa. O último clube do atacante foi o Sepahan, do Irã.

Além de Catatau, foram ao tribunal nesta terça-feira, 6, os atletas Allan Godói, André Queixo, Mateusinho e Paulo Sérgio.

Confira o resumo das sentenças

Allan Godói - zagueiro - hoje no Operário (PR) - absolvido

André Queixo - volante - hoje no Nam Dinh (Iraque) - multa de R$ 50 mil

Mateusinho - lateral - hoje no Cuiabá (MT) - 720 dias, multa de R$ 50 mil

Paulo Sérgio - zagueiro - hoje no Operário (PR) - 720 dias, multa de R$ 70 mil

Ygor Catatau - atacante - hoje no Sepahan (Irã) - eliminação, multa de R$ 70 mil