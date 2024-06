Ex-atleta da NBA morre em acidente de carro nos Estados Unidos | A TARDE

O ex-jogador da NBA, Drew Gordon, morreu aos 33 anos, na última quinta-feira, 30, após um acidente de carro na cidade de Portland, no estádo de Óregon, nos Estados Unidos.

Drew era irmão do também jogador de basquete Aaron Gordon, do Denver Nuggets. Em uma postagem no X, o time compartilhou uma foto em preto e branco dos atletas em homenagem.

"A organização Denver Nuggets está arrasada ao saber do trágico falecimento de Drew Gordon. Drew era muito jovem para deixar este mundo, mas seu legado viverá para sempre através de seus três lindos filhos e de todos os seus entes queridos. Nossos corações estão com Aaron e a família Gordon durante este momento extremamente difícil", escreveu o Nuggets.

Além de sua passagem pela NBA, Drew Gordon teve uma carreira diversificada, jogando em ligas na França, Itália, Turquia, Sérvia, Lituânia, Japão, Rússia, Ucrânia e Polônia. Ele se aposentou em julho do ano passado.

