CLIMA DE MUNDIAL
Ex-Bahia brilha na Série D e cobra Ancelotti por vaga na Copa do Mundo
Jogador aproveitou as câmeras para brincar com o treinador da Seleção Brasileira
Um pedido inusitado marcou a última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Durante a vitória por 1 a 0 do ABC sobre o Maguary, com gol do volante Edson, o meio-campista se exaltou na comemoração e mandou um recado para o técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira.
O jogador de 34 anos decidiu a vitória e garantiu a liderança do Alvinegro no Grupo A8, com gol em plena Arena das Dunas. Edson aproveitou às câmeras para brincar em meio ao clima de Copa do Mundo, pedindo ao treinador da Seleção Brasileira para ser convocado.
Assista:
Enquanto isso, na série D, o Edson do ABC mandou um recado para o Ancelotti pic.twitter.com/YErDqoivjS— VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️🌈 (@VULGAOTT) June 15, 2026
Ancelotti, caralh@. Chama o Edson (para Seleção) que eu faço golEdson - Volante do ABC
Edson foi revelado nas categorias de base do ABC e chegou a defender o Bahia em 2017 e 2018. Ele chegou inicialmente por empréstimo junto ao Fluminense, onde se tornou um xodó da torcida carioca, e fez ao todo 56 jogos pelo Tricolor, com quatro gols marcados e duas assistências.
Com o Esquadrão de Aço, ele também conquistou a Copa do Nordeste de 2017 e o Campeonato Baiano de 2018.
No ABC desde o início desta temporada, Edson tem contribuído com a ótima campanha do Alvinegro na Série D. Com cinco gols marcados na temporada pelo volante, o Mais Querido se classificou à segunda fase da competição na liderança do Grupo A8, com 23 pontos em 10 jogos. A equipe enfrentará o Altos, do Piauí, na próxima fase rumo ao acesso à Série C.