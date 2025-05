Ex-Bahia e Vitória, Kieza marca golaço na Série B do Baianão; assista

Eder Souza - Foto: Divulgação

Ex-jogador de Bahia e Vitória, o atacante Kieza continua deixando sua marca no futebol baiano. Pela Série B do Baianão, o jogador fez um dos gols do triunfo do Fluminense de Feira sobre o Vitória da Conquista, pela 2ª rodada da competição.

Contratado pelo Touro de Sertão nesta temporada, o centroavante recebeu dentro da área, driblou a marcação e finalizou com estilo para o fundo das redes, sacramentando o resultado que colocou a equipe no G-4 da competição.

Assista:

Lembra dele torcedor? Kieza, K9, traíra… Fez esse gol pelo Flu de Feira na Série B do Bahia ano. 😂 pic.twitter.com/sOM4UWdCLj — Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) May 4, 2025

A segunda rodada do Campeonato Baiano ainda contou com goleada do líder Itabuna sobre o Leônico, e três empates em 0 a 0. Em quarto lugar com três pontos em dois jogos, o FLuminense de Feira está atrás do Galícia, Bahia de Feira e Itabuna, que completam o topo da Série B do Baianão.