Ex-Bahia marca e classifica time Búlgaro a Conference League

Após pouco espaço no time titular do Bahia, o atacante Ronaldo começa a trilhar o seu caminho na Europa. O jogador foi o responsável pelo gol que garantiu o time do Levski Sofia, da Bulgária, na próxima fase da Conference League contra o Paok, da Grécia.

“Demorei quatro jogos para fazer meu primeiro gol. Estava me cobrando muito, mas sabia que o gol iria sair logo. Grato a Deus por ter me capacitado em um momento tão especial. O primeiro gol não poderia ter saído em melhor ocasião”, explicou o camisa 18.

O time de Ronaldo havia vencido o jogo em casa por 2 a 0 e o empate ratificou a classificação para terceira fase da Conference League. O adversário será o Hamrun Spartans, de Malta, com o primeiro jogo acontecendo na próxima quinta, na Bulgária.

“Um resultado histórico para o clube ainda mais contra um adversário que tem tradição de disputar competições continentais. Sofia certamente estará em festa na nossa chegada”, finalizou.

No Bahia Ronaldo marcou um gol e deu cinco assistências em 18 partidas disputadas na temporada 2022.