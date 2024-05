Ex-Bahia se destaca na Sérvia e pode parar em gigante da Europa | A TARDE

Pouco aproveitado no time principal do Bahia, o atacante Matheus Saldanha segue buscando o seu espaço no futebol mundial. O jogador se destacou na temporada 2023/2024 pelo Partizan e chamou atenção do Fenerbahçe da Turquia.

O jogador de 24 anos marcou 15 gols e deu cinco assistências em 23 oportunidades. Com esses números ao seu favor, Saldanha, que tem contrato com o time da sérvia até 2027, chamou atenção da equipe turca, porém, o Partizan não abre mão de receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões).

Saldanha chamou atenção na categoria de base do Audax sendo transferido para o Bahia em 2018, onde jogou 34 partidas no time principal em 2020, marcou três gols e deu outras três assistências. Na sequência, ele foi emprestado ao JEF United Ichihara Chiba, do Japão, sendo comprado em seguida. Depois atuou no Chengdu Rongcheng, da China, e o Neftci, do Azerbaijão, antes de chegar ao Partizan.

