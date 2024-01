Ex-Bahia, zagueiro acerta com o Jacuipense para 2024 | A TARDE

O Jacuipense segue reforçando seu elenco mirando as competições de 2024. Na manhã desta quinta-feira, 28, o clube anunciou a contratação do zagueiro Éverson, formado na base do Bahia. O nome do defensor já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. O vínculo é válido até dezembro.

Soteropolitano, Éverson Bispo Pereira tem 26 anos e iniciou profissionalmente no Bahia em 2017. Entre 2018 e 2019, fez 18 jogos pelo Esquadrão e anotou um gol.

Em 2020, foi emprestado ao Portimonense, de Portugal. Após retornar ao Tricolor, foi emprestado ao Paraná Clube. Em 2022, passou pelo Goiás e no segundo semestre defendeu o Urartu, da Armênia.

O Jacupa anunciou o goleiro Ítalo, os laterais Vicente e Van, o zagueiro Vítor Salvador, o volante Fábio Bahia e os atacantes Jeam e Jerry.

O Leão do Sisal irá disputar a Pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro da Série D.