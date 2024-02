Ex-catador de latinhas muda o cenário do skate em Lauro de Freitas | A TARDE

O município de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, tem tudo para se tornar uma referência do skate na Bahia. Pelo menos é o que acredita o professor Romário de Jesus, ex-catador de latinhas que assumiu a responsabilidade de dar aulas a crianças e adolescentes do Projeto Esportes Olímpicos para Todos, da organização De Peito Aberto (DPA).

O skate passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos na edição de Tóquio, no Japão, em 2021, e Romário é um exemplo para a nova geração de atletas, porque enfrentou dificuldades para praticar esportes na infância.

"Para terem uma ideia, comecei no surfe com uma prancha de bodyboard que encontrei no lixo. Meu pai não queria me deixar surfar, porque o esporte ainda era marginalizado. Ele não gostava, chegou a quebrar duas pranchas ao meio", contou o ex-catador de latinhas.

"Não tinha muita liberdade, meus pais tinham medo de me deixar sair. Quando perdi alguns amigos para a violência, ficou claro que meus pais sempre estiveram certos. Lembro quando tinha nove anos e minha mãe dizia: 'Meu filho, não tenho condições de te dar o que você quer, se quiser algo vai ter que trabalhar'. A partir daí, comecei a catar latinhas para ter minhas coisas", complementou.

Romário teve o primeiro contato com o skate apenas aos 18 anos para tentar aperfeiçoar algumas técnicas no surfe, e agora celebra a oportunidade de ser o responsável por orientar os jovens de sua cidade.

“Quando fui selecionado, vi que estava com a ferramenta certa nas mãos para mudar a realidade de muitas crianças. Claro que precisamos de dinheiro, mas faço por amor. Não quero perder mais nenhum jovem daqui, assim como perdi meus amigos”, explicou Romário.

Para Hagmar Madeira, diretor e fundador da DPA, o apoio da comunidade é fundamental para a consolidação do projeto, que já é um marco na cidade. "O 'Esportes Olímpicos para Todos' é um exemplo brilhante de como o skate pode ser muito mais do que um esporte. Pode ser um meio de empoderamento e desenvolvimento pessoal e social".

Em Lauro de Freitas, o projeto teve início em outubro de 2023. Durante o lançamento, os matriculados receberam gratuitamente camisetas, shorts, tênis, capacetes, itens de segurança e o skate para iniciação na modalidade.

As aulas são realizadas duas vezes por semana no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEPTIC), localizado no centro da cidade.

Sobre a De Peito Aberto

A DPA é uma organização social com mais de 17 anos de história comprometida com esporte, educação, saúde e cultura para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o país. Ao todo, são mais de 100 colaboradores em escritórios distribuídos em Minas Gerais, Bahia e Pará.

As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição.