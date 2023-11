Ex-dupla Ba-Vi bate recorde de rebaixamentos na Série A; saiba quem | A TARDE

Com passagens por Vitória e Bahia, o lateral-direito Nino Paraíba foi rebaixado pela sétima vez na carreira. Nesta temporada, ele disputou quatro jogos do Brasileirão com a camisa do América-MG, que teve rebaixamento confirmado após derrota para o Coritiba, pelo placar de 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 8.

Com a queda do Coelho mineiro, Nino Paraíba ultrapassou o atacante Rafael Moura e se isolou na liderança como o atleta que mais vezes foi rebaixado na era dos pontos corridos, que passou a ser realizado desde 2003.

O primeiro descenso do lateral-direito aconteceu justamente com o Vitória, na temporada de 2010, e caiu com o Leão novamente em 2014. Ele ainda caiu com o Avaí, em 2015; Ponte Preta, em 2017; Bahia, em 2021; Ceará, em 2022; e agora foi rebaixado com o América-MG.

Rafael Moura aparece logo atrás, com seis rebaixamentos: Vitória (2004), Paysandu (2005), Goiás (2010), Figueirense (2016), América (2018) e Goiás (2021).

Condenação

Vale ressaltar que, atualmente, Nino Paraíba está banido de suas funções no futebol, após ser condenado em caso que investiga esquema de manipulação de resultados em casas de apostas.

Quando ocorreu a condenação, o defensor de 37 anos já havia deixado o Coelho e estava no Paysandu. O lateral atuou em 18 jogos pelo América-MG em 2023, sendo apenas quatro no Brasileirão da Série A.

Com a camisa do Papão da Curuzu, Nino jogou apenas uma partida. Na ocasião, o atleta foi condenado com outros 12 jogadores pelo esquema de manipulação. Ele foi punido por 720 dias.