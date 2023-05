Ex-dupla Ba-Vi faz acordo com MP após citação em esquema de apostas

O lateral-direito Nino Paraíba, investigado por participação em esquema de apostas, fechou um acordo com o Ministério Público de Goiás para ser testemunha em uma nova fase da investigação. Assim como o ex-dupla Ba-Vi, Bryan Garcia, que teve contrato rescindido com o Athletico-PR, e Diego Porfírio, que joga no Guarani, também estão contribuindo com o MP-GO.

Os atletas confessaram que receberam dinheiro para receber cartões amarelos em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Em depoimento, Nino revelou que houve manipulação de apostas em um jogo que estava fora das investigações. O lateral sofreu um cartão amarelo na partida entre Ceará e São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão. Ele recebeu R$ 70 mil com o esquema.

O acordo assinado pelos três jogadores indica também que eles devem fazer o pagamento de uma prestação pecuniária para o Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do Município de Goiânia. Nino vai desembolsar R$ 160 mil, enquanto Diego Porfírio terá o compromisso de pagar R$ 52 mil, e Bryan Garcia R$ 80 mil.

Até o momento, sete atletas fizeram acordo com o MP-GO para contribuir com as investigações. Kevin Lomónaco, do Bragantino; Moraes, do Juventude; Nikolas Farias, do Novo Hamburgo e Jarro Pedroso, hoje no Inter de Santa Maria, também aceitaram ajudar na apuração dos crimes.