Ex-Flamengo pode ser despejado de mansão no Rio de Janeiro; entenda | A TARDE

O ex-jogador do Flamengo, Léo Moura, está correndo o risco de ser despejado da mansão onde mora junto com sua família, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o ex-lateral rubro-negro foi acionado pela Justiça e intimado a deixar a casa, apesar de não ter dívidas envolvendo o imóvel. O problema central seria o antigo dono da casa.

A 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca concedeu liminar em favor da empresa Leman Medicamentos e Cia, que teria arrematado o imóvel em um leilão. Com isso, Moura recebeu o prazo de 30 dias para deixar a mansão, e caso descumpra, será tirado com uso de força policial.

A defesa do ex-atleta afirma que “o casal reclama em juízo a propriedade do bem, tendo em vista terem realizado o pagamento, sem que tivesse sido regularizado pelo vendedor o registro e a escritura do imóvel”. Além disso, Léo Moura e sua esposa solicitam liminar para evitar o despejo.