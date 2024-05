Ex-goleiro do Bahia ironiza ausência em homenagem do clube | A TARDE

Pelo dia do goleiro, comemorado nesta sexta-feira, 26, o Bahia postou uma homenagem nas redes sociais parabenizando os paredões que passaram pelo Esquadrão. Com imagem de Marcos Felipe, Adriel, Emerson Ferretti, atual presidente, o clube estendeu a publicação a todos os defensores que vestiram a camisa tricolor.

"Nadinho. Leça. Buttice. Ronaldo. Emerson. E tantos outros... Neste #DiaDoGoleiro, homenageamos todos os grandes da posição na história do Esquadrão", pontuou o tricolor baiano.

Entretanto, estando ausente, de forma direta, da publicação, Jean Paulo Fernandes, pai de Jean Filho, também ex-goleiro do clube, ironizou: "Obrigada por lembrar de mim", escreveu.

Jean vestiu as cores do Esquadrão por quatro temporadas, entre os anos de 1994 e 1997, atuando em 80 jogos. Após a passagem, o ex-goleiro também vestiu a camisa do Vitória, compondo o elenco por três anos, presente em 73 partidas. Após a aposentadoria, Jean retornou ao Bahia e trabalhou como preparador de goleiros da equipe sub-20.

Ainda na publicação, alguns torcedores pontuaram a falta de outros goleiros com passagens importantes: "Tá faltando o goleiro Marcelo Lomba nesse quadro", escreveu um internauta.