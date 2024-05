Ex-jogador da dupla Ba-Vi relata caso de racismo em Salvador | A TARDE

O ex-jogador de futebol Alex Sandro de Santana, mais conhecido como Paulo Isidoro, relatou, em suas redes sociais, um caso de racismo que sofreu em Salvador. A situação ocorreu em uma delicatessen no bairro da Pituba, quando o ídolo do Vitória realizava compras.

De acordo com Paulo Isidoro, enquanto ele escolhia alguma maçãs, um idoso se aproximou e perguntou se ele sabia onde estava determinada fruta. “Eu comecei a procurar a maçã que eu gosto, até demorei um pouquinho. Aí apareceu um senhor de idade, eu estava de costas para ele, procurando as maçãs e escutei ele falando o seguinte: ‘o senhor sabe onde tem determinada fruta?’ Não lembro o que ele estava querendo”, relatou.

“Para mim, ele estava falando com alguém. Aí ele repetiu mais duas ou três vezes e eu falei: ‘não sei’. Aí ele voltou a perguntar mais duas vezes. Eu peguei a maçã que eu queria e coloquei no carro. Ele achou o que ele estava procurando e falou para mim assim: ‘achei aqui’. Fiquei olhando para ele assim…”, complementou.

Na sequência, Paulo Isidoro contou que chegou uma colaboradora do estabelecimento e o senhor pediu desculpas, pois achou que ele estava arrumando as frutas. Ainda de acordo com o ex-jogador, a funcionária disse ao idoso que ele era cliente vip do local.

Isidoro ainda contou que não dirigiu nenhuma palavra ao idoso, já que ele havia pedido desculpas. No fim, o ex-meia contou que está acostumado com esse tipo de situação e sempre levou sem vitimismo, desde a infância.

Revelado pelo Vitória no início da década de 1990, Paulo Isidoro jogou em diversos clubes do Brasil e também atuou no futebol turco e japonês. Os principais títulos de sua carreira foram o Campeonato Brasileiro de 1994 e a Copa do Brasil de 2000 com as camisas de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente.