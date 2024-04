Ex-jogador do Bahia é visto quebrando carro em condomínio | A TARDE

O ex-jogador Carlos Alberto, que já passou por vários clubes, incluindo o Bahia, se envolveu em uma confusão no condomínio em que mora e foi parar na Justiça. Atualmente com 39 anos, o ex-atleta vive em um conjunto residencial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi flagrado quebrando retrovisores de um carro com chutes. O jogador é alvo de uma ação judicial onde os moradores pedem que ele seja expulso do local.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, Carlos Alberto é visto discutindo com alguém dentro do veículo, até que 'pega ar' e começa a chutar com força os retrovisores do automóvel. A pessoa que está dirigindo não sai de dentro do carro e acaba deixando o condomínio na sequência, sem entrar para um embate com o ex-tricolor baiano.

Segundo o colunista Ancelmo Góis, do jornal 'O Globo', a ação judicial movida pelos vizinhos de Carlos Alberto lista mais de 50 incidentes dele. As queixas se referem ao período de junho de 2019 a março de 2023, e incluem perturbação com música alta, uso de palavrões, o ato de urinar em locais públicos, entre outras confusões que teriam sido causadas pelo ex-jogador.

Inclusive, Carlos Alberto teria recebido diversas multas por causa do suposto comportamento, que se acumularam e já ultrapassam o valor de R$ 20 mil, mas nunca foram pagas por ele.

Relembre a trajetória dele no esporte

Com início no Fluminense e com passagens por algumas das seleções brasileiras de base, Carlos Alberto teve seu ápice da carreira no exterior. No ano de 2004, sob as orientações de José Mourinho, o jogador desempenhou papel crucial na conquista da Liga dos Campeões pelo Porto.

Já em solo brasileiro, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro de 2005 com o Corinthians. Pelo Fluminense, conquistou a Copa do Brasil de 2007, enquanto pelo Vasco, teve destaque na campanha de retorno à Série A, vencendo a Série B de 2009.