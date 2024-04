Ex-jogador do Flamengo pode ser despejado de mansão no Rio; entenda | A TARDE

O ex-jogador de futebol Léo Moura, conhecido por sua trajetória de destaque no Flamengo, está enfrentando o risco de ser despejado da mansão onde reside com sua família, localizada em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.



A empresa Leman Medicamentos e Cia entrou com um pedido de despejo na Justiça do Rio, e Léo Moura recebeu a notificação para desocupar o imóvel em março último.

O imóvel, que é alugado, foi leiloado em setembro de 2023 para quitar as dívidas do proprietário. No entanto, o ex-jogador afirma ter sido pego de surpresa e se recusa a deixar a residência.