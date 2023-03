Ex-mulher de Luis Fabiano expõe traição de ex-atleta: 'papai fabuloso'

A influenciadora Juliana Paradela usou as redes sociais para expor o ex-marido, Luis Fabiano. Com ironia, ela anunciou que o ex-jogador da Seleção, com quem foi casada por 25 anos, terá uma filha com uma suposta amante.

“Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu ex-marido Luis Fabiano com sua amante”, escreveu ela.

“Acabei de dar a notícia às minhas filhas e família. Parabéns, papai fabuloso”, ironizou a influenciadora utilizando o apelido que Luis Fabiano recebeu ao longo da carreira. O ex-casal teve três filhas: Giovanna, Gabriella e Giulie.

Giovanna, filha mais velha, saiu em apoio de Juliana e ainda expôs a mulher com quem o ex-atacante se relacionou ao trair a mãe.

Vim falar que é tudo verdade, meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo, mãe", escreveu a jovem de 19 anos.

Dentro de campo, Luis Fabiano, de 42 anos, sempre chamou atenção pelo temperamento explosivo. O ex-atleta começou sua carreira na Ponte Preta e acumulou passagens pelo Rennes, São Paulo (onde virou ídolo da equipe), Porto, Sevilla, Tianjin Tianhai (China) e Vasco da Gama.