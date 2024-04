Ex-namorada de Endrick engata namoro com outra promessa do Palmeiras | A TARDE

Ex-namorada do jogador Endrick, Lara Hernandes parece que já engatou um novo romance. Coindicência ou não, o namorado da jovem é Luighi Henry, centroavante da categoria sub-17 do Palmeiras.

De acordo com o jornal Extra, o romance começou há alguns meses e a morena costuma frequentar os jogos do clube, assim como Gabriely Miranda, atual namorada de Endrick, que frequenta a maioria das partidas do atacante.

O namoro entre Lara e Endrick terminou em 2022, após pressão por parte da família e da equipe do jogador.

Apesar de não ter exposto o romance com Luighi em seu perfil do Instagram, Lara costuma compartilhar diversos vídeos e fotos ao lado do atleta no TikTok.