Ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi morre aos 80 anos | A TARDE

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, morreu aos 80 anos, na manhã desta sexta-feira, 23, em São Paulo. Ele foi vítima de complicações causadas por uma parada cardíaca sofrida em dezembro após um engasgo.

Irmão mais velho de Emerson Fittipaldi, Wilsinho estava internado no Hospital Prevent Senior, que fica localizado na Zona Sul da capital paulista. Ele foi internado no dia do Natal, mesma data em que faz aniversário.

Esposa de Fittipaldi, Rita contou que o marido se engasgou com um pedaço de carne, sofreu uma parada cardíaca e foi hospitalizado, entubado e sob sedação. Wilson ainda chegou a passar por uma traqueostomia e foi extubado.

Wilson Fittipaldi correu três temporadas na Fórmula 1, mas não obteve o mesmo sucesso do irmão, que foi bicampeão mundial da categoria. O melhor resultado obtido por ele foi um 5º lugar no GP da Alemanha de 1973.

Em 1975, junto com o irmão Emerson, eles fundaram a equipe Copersucar-Fittipaldi, primeira e única equipe brasileira na maior categoria de automobilismo do mundo até o presente momento.

Após deixar a Fórmula 1, Wilson ainda disputou outras competições, entre as décadas de 80 e 90, participou de cinco edições da Stock Car. Mesmo neste século, já com mais de 50 anos, fez parceria com o irmão Emerson em 2008 no Brasileiro de GT3.

O ex-piloto deixa a esposa e o filho Christian, que também correu na Fórmula 1. Ele era tio de Emmo Fittipaldi e tio-avô de Pietro e Enzo, estes piloto reserva da Haas na F1 e ex-piloto da Carlin na F2, respectivamente.