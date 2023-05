Ex-pugilista Holyfield realiza entrega de alimentos ao Bahia sem Fome

O ex-pugilista Reginaldo Holyfield deu mais um exemplo de solidariedade. Nesta terça-feira, 23, o baiano doou de cerca de 400kg de alimentos coletados durante o evento 'Todos por Holyfield', realizado no dia 6 deste mês, no Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia Waldemar Santana, promovido com o objetivo de ajudá-lo.

No encontro foram arrecadados 700kg de alimentos e mais de 12 mil reais para despesas do ex-atleta, resultantes da venda de ingressos para a apresentação das 27 lutas, que valeram pela etapa final do Campeonato Baiano de Boxe.

“A parte principal é ajudar quem está em dificuldade e essa doação é maravilhosa e mostra a representação do esporte”, comemorou Holyfield.

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, Vicente Neto, agradeceu a doação feita pelo ex-atleta. “O Holyfield nos surpreende mais uma vez. Ele, que é campeão na vida e é nos ringues devolvendo solidariedade. Recebemos mais de 600 pessoas no nosso Centro de Treinamento e ele tratou todos com muito carinho foi feita arrecadação em dinheiro para sua família diretamente e alimentos. Ele está devolvendo o excedente dos alimentos em um gesto muito importante para alguém que é inspiração muita gente e vai levar comida para aquele que mais precisa”.

A ação Todos Por Holyfield foi organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho Emprego Renda e Esporte) em parceria com a Federação de Boxe da Bahia.