Ex-Real Madrid, belga Eden Hazard anuncia aposentadoria do futebol | A TARDE

O mundo do futebol recebeu, na manhã desta terça-feira, 10, a notícia da aposentadoria do jogador belga Eden Hazard. Aos 32 anos, o ex-meia encerra uma trajetória de altos e baixos com passagens por Chelsea, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha.

Revelado pelo Lille, da França, Hazard estreou como profissional em 2007, com apenas 16 anos e se tornou uma promessa do futebol mundial. O auge de sua carreira foi no Chelsea, onde chegou em 2012, conquistou a Premier League duas vezes e disputou mais de 350 partidas.



Em 2019, Hazard se transferiu para o Real Madrid, uma mudança que despertou grandes expectativas e o colocou na posição de substituto de ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Infelizmente, lesões crônicas e desafios físicos limitaram seu desempenho, resultando em apenas 76 partidas em quatro anos no clube espanhol.



Pela seleção belga, a Copa do Mundo de 2022 foi sua última participação. Na ocasião, ele foi titular em dois dos três jogos da fase de grupos. Sua despedida internacional acontece como o quarto recordista em jogos e o segundo maior artilheiro da seleção, com 33 gols, atrás apenas de Romelu Lukaku (77).



A decisão de encerrar sua carreira veio após um período sem clube desde o término da temporada 2022-23, refletindo as dificuldades enfrentadas por Hazard nos últimos anos.

Confira o anúncio de Eden Hazard: