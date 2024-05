Ex-seleção brasileira aposta no OnlyFans após ficar sem clube; confira | A TARDE

O ginasta Rankiel Neves decidiu apostar na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, após não ter o contrato renovado com o Minas Tênis Clube. Campeão sul-americano de ginástica artística, o atleta não produzirá fotos explícitas.

"O Minas era uma fonte de renda que eu tinha. Por ter deixado o clube, perdido a fonte de renda, isso ajudou a incentivar [...] Me deu uma inspirada. Sempre tive vontade de ser modelo, trabalhar com minha imagem. E tem também a questão financeira, vi uma oportunidade de poder trabalhar com imagem, que é uma coisa que gosto", explicou o ginasta ao Uol.

Destaque na base, Rankiel foi o terceiro melhor juvenil do país em 2017, quando ajudou o Brasil a faturar o título sul-americano da categoria.

No adulto, disputou o torneio continental de 2021 e levou o bronze no cavalo com alças, sua especialidade. No Brasileiro do ano passado, foi sétimo no aparelho.

Mesmo com o OnlyFans, o ginasta de 23 anos segue treinando, mas, agora, de forma independente e sem precisar fazer fotos eróticas. As fotos compartilhadas são quase sempre sem camisa, mas com alguma peça cobrindo as partes íntimas.