Ex-seleção brasileira, atleta está internada em estado grave

Atleta fez parte da seleção brasileira no Campeonato Ibero-Americano - Foto: © Wagner Carmo | CBAt

Luisa Giampaoli, de 29 anos, deu entrada no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em estado grave. A atleta chegou à unidade de saúde, em junho, com fortes dores de cabeça, além de perda de memória. Ela passou por testes que identificaram leptospirose. Após seis dias, a atleta recebeu o diagnóstico de pneumonia.

Ela teve alta no dia 14 de julho para dar prosseguimento ao tratamento em casa. O marido da atleta, Eduardo Schmit, gravou um vídeo publicado nas redes socias onde diz que os médicos informaram que o quadro é irreversível. “A Luísa está nos aparelhos. Pelas mãos dos homens, não tem mais volta, só por Deus, mesmo. Ela está esperando o momento dela, mas ela não veio a óbito, não foi decretado óbito”, contou Eduardo.

Ele aproveitou para pedir ajuda aos seguidores que lhe indiquem neurologistas. “Não quero ficar só com um diagnóstico, quero unir forças. Peço aqui, se alguém conhece algum neuro que possa dar uma força para a gente, a Luísa não merece isso. De repente, dá para fazer alguma coisa, gostaria de ter opiniões de mais profissionais”.

Luisa Giampaoli integrou a Seleção Brasileira de atletismo durante o Campeonato Ibero-Americano, que aconteceu em maio, na cidade de Cuiabá.