Ex-Seleção Brasileira é hospitalizado após sofrer acidente doméstico

Chulapa é ídolo do Santos e São Paulo - Foto: Divulgação

O ex-atacante da Seleção Brasileira, Sérginho Chulapa, de 70 anos, sofreu um acidente doméstico em sua casa e precisou ser encaminhado ao hospital, na última terça-feira, 11, em Santos, no litoral do estado de São Paulo.

A esposa do ex-jogador relatou que Chulapa teria caído por cima do braço, sofrendo uma fratura no local e ainda tendo um corte na região da cabeça. Na sequência, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois foi encaminhado à Casa de Saúde da cidade.

Serginho Chulapa se notabilizou na carreira como jogador durante as passagens pelas equipes de São Paulo e Santos. Revelado pelo Tricolor, em 1973, o atacante permaneceu no clube até 1982, quando foi negociado com o Santos.

Pelo time do Rei Pelé, Chulapa acumulou algumas passagens, ficando inicialmente por duas temporadas, quando saiu para o Corinthians, mas retornou no ano seguinte. Ele ainda retornou à equipe praia em 1988, quando estava jogando no Egito, e em 1989, após rápida passagem no futebol turco.

Chulapa ainda defendeu a Seleção Brasileira entre os anos de 1979 e 1982. Ele fez parte do elenco que participou da Copa do Mundo em 1982, disputada na Espanha, tendo feito dupla de ataque com Eder. Com a camisa canarinho, o atacante disputou 20 jogos e marcou oito gols.