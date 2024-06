Ex-Sport, São Paulo e Cruzeiro anuncia aposentadoria aos 26 anos | A TARDE

Aos 26 anos, o meia-atacante Everton Felipe anunciou sua aposentadoria do futebol, nesta quarta-feira, 5. Revelado pelo Sport, o atleta enfrentou várias cirurgias no joelho na tentativa de retomar sua carreira. Além do Leão da Ilha, Everton Felipe passou por grandes clubes do futebol brasileiro: São Paulo, Cruzeiro, Athletico-PR, Atlético-GO e Internacional (Base).

Em um vídeo emocionado publicado nas redes sociais, o jogador relembrou sua saída do Sport e criticou a diretoria do clube pela falta de suporte durante seu período de lesões. Ele também expressou gratidão ao presidente do Retrô, Laércio Guerra, por permitir que ele tentasse recuperar seu joelho no clube.

Everton Felipe se despede do futebol com um total de 209 partidas disputadas, nove gols marcados e sete assistências distribuídas por seis clubes. No Sport, onde teve sua maior sequência, foram 156 jogos. Sua última partida aconteceu em 28 de junho, quando entrou em campo pelo Retrô contra a Jacuipense, pela Série D.



