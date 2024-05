Ex-técnico do Real Madrid coloca CR7 abaixo de Messi e Ronaldo | A TARDE

Com duas passagens pelo Real Madrid (1996/1997 e 2006/2007), o técnico italiano Fabio Capello elogiou o atacante português Cristiano Ronaldo, mas deixou-o abaixo do argentino Messi e do brasileiro Ronaldo Fenômeno. Atualmente sem clube, o treinador de 77 anos abordou o tema durante o Prêmio Laureus, que ocorreu nesta segunda-feira, 22.

"Ele (Cristiano Ronaldo) é um grande jogador. Ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio" disse Capello durante entrevista.

O treinador ainda completou a análise colocando alguns jogadores como gênios na história do futebol mundial. Entre eles, Fabio Capello fez questão de destacar dois brasileiros que já ganharam a Copa do Mundo.

"Conheci Messi no Troféu Joan Gamper e com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard (então técnico do Barcelona) e pedi que me emprestasse o Messi na temporada. Ele era um gênio. Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o Gordo ", completou o italiano.

Com 77 anos, Capello, apesar de ter comandado a equipe madrilenha em duas oportunidades, não foi treinador do CR7, já que saiu da Espanha em 2007, dois anos antes da chegada do português. No tempo em que comandou os "Blancos", o italiano conquistou dois Campeonatos Nacionais.