Ex-treinador da dupla Ba-Vi será auxiliar de Fernando Diniz na Seleção

Sob o comando temporário do treinador Fernando Diniz, a Seleção Brasileira recebeu um novo membro para as Eliminatórias da Copa do Mundo: trata-se do ex-treinador da dupla BaVi, Dado Cavalcanti.

O técnico pernambucano atuará como um dos assistentes de Diniz, enquanto Eduardo Barros ocupará a posição de auxiliar principal. Dado estará presente no primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bolívia, marcado para o dia 8 de setembro. O palco será o estádio Mangueirão, localizado em Belém, no Pará. As informações são do ge.

O convite foi feito a Dado aproximadamente um mês atrás. No entanto, ele escolheu não tornar pública sua decisão devido à situação que estava enfrentando no América-RN. O clube, que ele dirigiu durante o desfecho da Série C, acabou sendo rebaixado para a Série D. Embora seu contrato com a equipe se estenda até o final de novembro, não há competições agendadas no calendário.

O treinador ainda está resolvendo pendências em Natal e na sexta-feira vai para o Rio de Janeiro. Ele ficará lá até domingo e depois segue viagem para Belém, se juntando com a delegação do Brasil.