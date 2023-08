Ex-treinador do Bahia é denunciado por importunação sexual em SP

O ex-jogador de futebol e também ex-treinador do Bahia, Paulo Roberto Falcão, foi acusado de importunação sexual por uma recepcionista do hotel onde ele mora, na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo.

Nos últimos meses, Falcão exercia a função de coordenador técnico do Santos Futebol Clube. Ele foi contratado pelo Alvinegro praiano em agosto do ano passado, após um longo período fora do futebol, atuando como comentarista esportivo. Até o momento, o Peixe ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

A suposta vítima registrou o caso na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. Com base no boletim de ocorrência, a autoridade policial decidiu resumir as informações no documento, com o objetivo de preservar a intimidade da denunciante.

Segundo o documento apresentado, como "os atos" de Falcão "não deixaram vestígios", não será necessário realizar o exame de corpo de delito.

O Código Penal prevê que importunação sexual é “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Ou seja, é praticar qualquer ato de cunho sexual sem o consentimento da vítima. A pena para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão.

Carreira como atleta e passagem pelo Bahia

Meia de muita habilidade e classe, Paulo Roberto Falcão foi revelado pelo Internacional e logo se tornou ídolo da equipe de Porto Alegre. Após oito anos no Colorado, o jogador se transferiu para a Itália, onde virou o 'Rei de Roma', por se tornar um dos destaques da equipe dos 'Lobos'.

Após a passagens pelo continente europeu, Falcão retornou ao Brasil para jogar mais duas temporadas no São Paulo, mas sem tanto destaque, tendo encerrado a carreira precocemente com 33 anos.

Em 1990, após o fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Falcão foi convidado para substituir Sebastião Lazaroni e permaneceu como treinador da Canarinho por dois anos. Ele ainda teve passagens por Internacional, Sport, América do México e a seleção japonesa.

No ano de 2012, o então treinador acertou com o Bahia. Pelo Esquadrão de Aço, foram 34 partidas, com 10 triunfos, 10 empates e 14 derrotas.