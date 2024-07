Ex-treinador do Vitória é demitido de clube da Série B; confira

Vagner Mancini encerra sua segunda passagem pelo Ceará - Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Em comunicado oficial publicado na manhã desta quarta-feira, 26, o Ceará confirmou a demissão do técnico Vagner Mancini. Após quatro jogos consecutivos sem vencer, o profissional não resistiu a derrota para a Ponte Preta por 3 a 1, na última rodada, em Campinas.

Além de Mancini, também foram desligados do alvinegro o auxiliar Régis Angeli e o preparador físico Lucas Itaberaba. Essa foi a segunda passagem do treinador pelo Vozão. Ele chegou ao clube em 2023, na reta final da Série B. Apesar de vencer na estreia, o treinador não conseguiu o acesso a Série A.

Mantido para 2024, Mancini conquistou o título cearense após cinco temporadas e evitou o heacampeonato inédito do arquirrival Fortaleza. Já na segunda divisão nacional, foram 12 jogos disputados, com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O Vovô esteve no G-4 da Série B, todavia, caiu de rendimento e hoje ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos conquistados.

Mancini esteve a frente do Ceará em 43 jogos, 15 vitórias, 15 empates e 13 derrotas. Como o time volta campo volta a campo neste sábado, 29, às 21 horas, contra o Ituano-SP, na Arena Castelão, a diretoria espera anunciar o novo nome em breve.

O clube vai para o quinto técnico na temporada. Treinaram a equipe o paraguaio Gustavo Morínigo, depois Eduardo Barroca e na sequência Guto Ferreira.