< Ex-Vitória, Guilherme Queiroz sofre mal súbito durante aquecimento | A TARDE

O ex-jogador do Vitória, Guilherme Queiroz, teve um mal súbito nesta quinta, 19, antes da partida entre Brusque e Atlético Catarinense, pela 2ª rodada do Campeonato Catarinense.

Informações preliminares apontam que o jogador teria convulsionado ainda no campo. Queiroz defendeu as cores do Vitória em 2022 e se transferiu para o Brusque nesta temporada.



Ele caiu no gramado quando aquecia, antes da partida começar, no estádio Orlando Scarpelli, e recebeu atendimento no local. O atacante foi encaminhado para o Hospital Baía Sul, em Florianópolis.

Rodrigo Santos

Nota do clube:

"O atacante Guilherme Queiroz acabou sofrendo uma convulsão no aquecimento. Ele rapidamente foi atendido pela equipe médica e levado para a ambulância.

Ele está acordando e até falou algumas palavras. A princípio, será levado ao hospital Baía Sul em Florianópolis para possíveis exames médicos."