Ex-Vitória lembra briga com Ceni e declara: "Não me dou com ele até hoje"

- Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, o ex-lateral Edilson comentou sobre o período turbulento em que passou no Cruzeiro, principalmente no período em que Rogério Ceni comandou a Raposa, em 2019. Ao final daquela temporada o time mineiro terminaria rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não me dei muito bem e não me dou até hoje com o Rogério Ceni. Como jogador, foi um dos maiores goleiros da história do Brasil, é o maior ídolo do São Paulo", disse o lateral em entrevista ao programa 'Sem Filtro', da Gaúcha Zero Hora.

Edilson ainda chegou a afirmar que o atual treinador do Bahia foi o técnico com quem ele teve mais desentendimentos em toda a sua vida profissional.

De acordo com o lateral, o estopim do desentendimento aconteceu quando foi sacado do time titular do Cruzeiro. Na ocasião, Rogério Ceni optou por escalar o volante Jadson improvisado no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Internacional.

"No dia do jogo, ele me chamou: ‘Edilson, pensei aqui, não decidi ainda, mas estou na dúvida entre você e o Jadson. Talvez eu coloque o Jadson’. Falei para ele: ‘Rogério, eu não concordo, mas aceito sua decisão. Sou da posição, experiente, conheço muito o nosso adversário e me preparei para esse jogo’. Chego no lanche, e ele fala: ‘Decidi, Edilson, vou com o Jadson", lembrou.

O lateral ainda comentou sobre a repercussão da decisão: "No outro dia, no treino, a gente não conseguia se olhar. Foi uma das piores partes da minha carreira, eu não conseguia olhar para o treinador e nem ele para mim".

Revelado no Avaí, Edilson jogou no Vitória em 2005, quando a equipe foi rebaixado para a Série C do Brasileirão. Ele também acumulou passagens de destaque por Botafogo, Grêmio, Corinthians, entre outros.