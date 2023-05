Ex-Vitória, Pedrinho nega envolvimento em esquema de apostas

O lateral-esquerdo Pedrinho, que teve contrato encerrado com o Athletico-PR após citação em esquema de apostas, prestou depoimento ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) nesta sexta-feira, 26. O atleta é alvo de investigação da Operação Penalidade Máxima II.

Pedrinho teve o nome citado em uma planilha junto com outros jogadores, no entanto, até o momento ele não se tornou réu no caso. Após as investigações, o jogador revelado no Vitória deixou a concentração do CAP e rescindiu o vínculo com o clube paranaense.

"Foi tranquilo, respondi tudo que o promotor me perguntou. Me declaro inocente, não conheço ninguém, não tive contato com ninguém, não sei quem é. Como o meu nome foi parar lá, não faço a mínima ideia. Muito triste, meus familiares também muito tristes", disse Pedrinho em entrevista ao GE.

Os apostadores apontam que Pedrinho teria recebido R$ 80 mil para sofrer um cartão amarelo na partida entre Athletico-PR e Cuiabá, o que de fato aconteceu no final do jogo. O atleta disponibilizou os dados bancários à Justiça para provar a inocência.

"Joguei o jogo todo e, se você perceber o minuto do jogo, eu tomei o cartão amarelo aos 48 minutos do segundo tempo, como se tivesse adivinhando que eu tomaria o cartão no último minuto. O que posso dizer, por ser tão jovem, é que minha carreira não vai ficar manchada por esse episódio que eu não tenho nada a ver", declarou o lateral-esquerdo.

Revelado pelas categorias de base do Vitória, Pedrinho chegou ao Atlético-PR em outubro de 2021. Pelo Furacão, o jogador participou de 70 jogos e deu duas assistências.