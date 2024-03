Ex-zagueiro da Seleção é acusado de abandono pela filha e se defende | A TARDE

O ex-jogador Ricardo Rocha foi acusado de abandôno pela filha Victoria Marçolla, de 23 anos. A denúncia foi feita em reportagem que foi ao ar no Domingo Espetácular, programa da Rede Record.

"Dinheiro não compra amor, eu vejo ele com os outros filhos e dói muito. Já tentei mandar mensagem, só que ele não viu. Eu sou bloqueada por ele em todas as redes sociais", declarou a jovem.

Após a repercussão da reportagem, o ex-zagueiro utilizou suas redes sociais para se defender das acusações através de comunicado divulgado pela sua assessoria de comunicação.

"Desde a ciência e comprovação da paternidade, (Ricardo Rocha) vem exercendo seu papel, cumprindo o acordado entre as partes judicialmente [...] Ele, com sua habitual sensibilidade, busca compreender e gerenciar esses sentimentos de maneira equilibrada, demonstrando a mesma delicadeza e discrição que sempre marcaram sua carreira e vida pública", diz trecho da nota.

A publicação ainda afirma que o comentarista nunca deixou de cumprir com suas responsabilidades. "Ricardo Rocha em nenhum momento se esquivou de suas responsabilidades e jamais o fará, apenas se reservou, pois trata-se de informação de foro íntimo".

Revelado pelo Santa Cruz, Ricardo Rocha atuou por Real Madrid, Guarani, São Paulo, Vasco da Gama, Santos, Fluminense e Flamengo. Ele também teve uma passagem no futebol argentino, com a camisa do Newell's Old Boys

Com a camisa da Seleção Brasileira, ele chegou a vencer o Pan-Americano de 1987, disputado em Indianópolis, nos Estados Unidos. Também na 'Terra do Tio Sam', ele foi tetracampeão mundial na equipe comandada por Carlos Alberto Parreira.