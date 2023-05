Expulsão de Vinicius Junior é anulada por Federação Espanhola

O Comitê Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF_ decidiu tornar sem efeito o cartão vermelho dado ao brasileiro Vinicius Junior na derrota do Real Madrid para o Valencia, por 1 a 0. Também ficou decidido que a arquibancada "Mario Kempes", no estádio Mestalla, será fechada.

A decisão deixa Vinicius Junior livre para atuar nas últimas três partidas do Real Madrid na temporada: contra Rayo Vallecano, nesta quarta, no Santiago Bernabéu, diante do Sevilla, no próximo sábado, fora de casa, e frente ao Athletic Bilbao, na última rodada, em Madri.

A punição é resultado da análise dos atos racistas praticados contra o jogador durante a partida. O Valencia ainda foi multado em R$241 mil. Das decisões cabem recurso, que deve ser apresentado nos próximos 10 dias.

Na decisão, o Comitê relata os fatos ocorridos no momento em que decidiu identificar os racistas na arquibancada. O documento descreve os xingamentos recebidos pelo atacante brasileiro.

"Vinicius apontou um dos torcedores na arquibancada Mario Kempes e disse: "me chamou de macaco", fazendo gestos com as mãos. Enquanto isso acontece, outros cânticos são proferidos, entre eles "Madridistas filhos da puta". Um torcedor grita "Puta negro, é um idiota", "Me cago em seus mortos, filho da puta", "Vinicius idiota", "Puta negro filho da puta", "Vinicius cachorro, filho da puta", "macaco, você é um puta macaco".