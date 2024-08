Fã da NBA batiza o filho com nome do astro americano Kevin Durant

Diego Primavera, ao lado do filho Kevin Durant e da esposa Heloá - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Qual o limite da paixão de um fã pelo esporte? No que depender do amapaense Diego Pires, isso não existe. Fã do astro da NBA Kevin Durant, o estudante do curso técnico de enfermagem registrou o filho de cinco meses como Kevin Durant Primavera Furtado Pires, no dia 1º de março de 2024.

Leia mais:

>> Com show de Lebron James, Brasil é eliminados para os EUA no basquete

O jovem de 18 anos revelou que sua paixão por Durant e pela NBA motivou a tomar esta atitude inusitada. Quando descobriu que a namorada estava grávida, não pensou duas vezes.

“Bem, eu comecei a acompanhar ele quando ainda jogava no Oklahoma City e de alguma forma eu via nele algo diferente, que fez eu virar fã. Quando descobrimos que seria menino, a primeira coisa que veio na minha mente é que o nome seria Kevin Durant de qualquer forma”, disse Diego.

A estudante Heloá Nunes, mãe da criança, não gostou inicialmente da ideia do companheiro. Porém, prevaleceu o acordo feito entre o casal em relação ao sexo do bebê. Se caso fosse menino, Diego teria a preferência na escolha do nome.

"Quando engravidei ficamos esperando para descobrir o sexo porque se fosse menina eu já tinha escolhido Hermione, porque sou fã de Harry Potter. Aí, quando confirmamos que era menino, ele veio com essa ideia. Fiquei relutante na hora, porém foi ele quem foi registrar. Ele me ligou do cartório pedindo para que eu deixasse ser Kevin Durant, e eu deixei", falou Heloá.

Diego planeja ter mais um filho com a companheira. E caso seja outro menino, ele já tem em mente outro craque da NBA: o armador Devin Booker.

"Eu já escolhi o nome, mas vai ser difícil convencer a Heloá. Ela já disse que vai ser uma guerra e que dessa vez não vai deixar. Mas seria incrível batizar o irmão com o nome desse outro grande jogador e eu já coloquei na lista", contou Diego aos risos.

Kevin Durant foi um dos algozes da eliminação do Brasil nas Olimpíadas

Com 18 pontos anotados, Kevin Durant foi um dos destaques do Dream Team, que confirmou o favoritismo e derrotou a seleção brasileira masculina de basquete por 122 a 87. O jogo era válido pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.