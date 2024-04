Fábio Mota anuncia sede do Vitória em Itabuna: "Interiorizar a marca" | A TARDE

O Vitória promoveu uma coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira, 11, para oficializar a parceria do clube com o Itabuna, possibilitando o empréstimo de atletas para a disputa da Série D de 2024. Assim, durante o evento, o Presidente do Leão, Fábio Mota, anunciou a implantação de uma unidade da equipe rubro-negra no interior.

Visando interiorizar a marca, Fábio afirmou que a unidade contará com campos de futebol, escolinhas para jogadores da base, sendo a primeira do clube fora da capital.

"Uma área grande, com dois campos de futebol. Nós teremos um número do Vitória em Itabuna, que servirá para todo o sul da Bahia, sendo uma parceria entre os clubes. Será a primeira sede do Leão no interior, onde vamos montar escolinhas, fazer base, com a ideia de interiorizar a marca", disse o presidente.

Em continuidade, Fábio Mota comentou sobre os jovens jogadores que buscam vestir a camisa rubro-negra. Desta forma, a unidade do Vitória abrangerá toda uma região, dando oportunidade para mais atletas. Além disso, o mesmo garantiu que, no local, estarão profissionais do Vitória.

"Agora toda uma região será beneficiada. Nós vamos ter lá: funcionários e uma escolinha do clube, para fortalecermos não só a marca do Vitória, mas todo o sul. Tem cidades do interior que são muito longe para chegar até Salvador, então se as pessoas não conseguem chegar até o Vitória, nós chegaremos até as pessoas", projetou Fábio.