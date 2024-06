Fábio Mota diz que jovens da base serão aproveitados no time principal | A TARDE

Fábio Mota e Djalma Abreu já deixaram claro sobre a importância da Academia de Futebol do Leão, que vai ter unidades em todo o país e tem como objetivo de trazer lucro para a divisão de base e captar novos talentos. No entanto, o torcedor rubro-negro quer mesmo saber das jóias que já formadas na Toca do Leão.

Questionado em coletiva sobre a utilização das jovens revelações da base, Mota disse que Thiago Carpini vai chamar atletas do sub-20 que, no momento, estão jogando no Itabuna devido a parceria entre os clubes. Ainda segundo o presidente do Vitória, o atacante Luis Miguel chamou a atenção do treinador. O jogador de 19 anos já retornou de empréstimo e treina junto com os profissionais.

"Primeiro que o Carpini está acompanhando os jogos do Itabuna. A base principal do Vitória está jogando no Itabuna, que é o nosso sub-20. Ele acompanhou o jogo entre Itabuna e Nova Iguaçu, gostou muito do Luis Miguel, gostou muito de outros atletas, chamou o Luis Miguel. Tem a previsão sim de trazer outros atletas para incorporar o nosso elenco, a ideia é essa", explicou Fábio Mota.

"Eu tenho conversado com ele, tem uma filosofia nova, tem uma filosofia de futebol diferente do que estava aí. Não estou criticando, só estou dizendo que é novo, é um modelo novo. Ele já me disse que sim, que vai se encontrar com os atletas da base e botar os atletas da base para jogar no time profissional", completou o dirigente.

