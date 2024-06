Fábio Mota revela reunião com Carpini sobre reforços | A TARDE

O começo turbulento do Vitória no Brasileirão ligou o alerta para a necessidade de novas contratações. Em resposta ao Portal MASSA!durante entrevista coletiva na inauguração da Academia de Futebol do Leão, nesta manhã de quinta-feira (30), Fábio Mota explicou que um panorama sobre o elenco será feito na sexta (31).

De acordo com o presidente do Leão, uma reunião com Thiago Carpini seria realizada nesta quinta, mas precisou ser adiada para sexta em função do evento da escolinha. Nesse encontro com o técnico rubro-negro, será feita uma análise das principais carências do elenco.

"Nós temos um treinador novo, que está fazendo contato com quem ele quer trazer, porque não é simplesmente contratar, é difícil, você tem que achar o jogador, convencer o jogador para vir e acertar com ele. Ele está está analisando com calma. Tínhamos uma reunião hoje, mas em função desse evento, a gente marcou para amanhã", iniciou Mota.

"Carpini vai fazer uma análise do grupo, dos que aí estão, e vai fazer uma análise do que ele acha que precisa. Então, com calma, com trabalho, que a gente tem muito dentro do primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente vai ajustar isso, e as contratações vão acontecer sim, é evidente que vão acontecer. Dia 10 de julho elas vão acontecer dentro da possibilidade do Vitória", completou o cartola.

Ainda à respeito mudanças no elenco, Fábio Mota afirmou que "fake news" estão circulando sobre supostas saídas de jogadores chave dentro do grupo rubro-negro. Ele crava que ninguém vai ser liberado pelo clube e que não recebeu propostas por nenhum atleta.

"Isso é fake news, se eu for responder cada fake news de Wagner, de Camutanga, de Rodrigo Andrade, eu não faço nada. Não tem ninguém para sair do Vitória, não tem proposta. Até dia 10 de Julho ninguém pode estrear e nem sair, a não ser quem peça para sair. Vai ficar no Vitória, quem quer jogar no Vitória, e quem não quer jogar no Vitória, não pode ficar. Dudu tem contrato até 2025, Wagner tem contrato até 2025, Matheusinho até 2026, então nesse momento não temos intenção de liberar ninguém, de sair ninguém", garantiu o presidente.



