Falco pode ser condenado no Brasil com sentença de Robinho, diz defesa | A TARDE

Amigo de Robinho que também foi condenado no mesmo caso de estupro, que aconteceu na Itália em 2013, Ricardo Falco pode ter condenação no Brasil confirmada com a sentença de Robinho, teme sua defesa.



Acionado pela Justiça da Itália, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a homologação da pena no Brasil em 21 de março do ano passado.

Segundo a advogada de Ricardo Falco, Lorena Machado, o artigo 216-k do Regimento Interno do STJ poderia permitir ao ministro Francisco Falcão confirmar a condenação de Ricardo Falco usando a sentença contra Robinho como precedente. Com informações do Uol.