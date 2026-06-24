Fan Festival: Salvador detalha preparativos para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A um ano do início da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, Salvador acelera os preparativos para receber uma das maiores competições esportivas do mundo.

A contagem regressiva para o torneio, que começa em 24 de junho do próximo ano, foi marcada nesta quarta-feira, 24, pelo anúncio de uma série de ações da Prefeitura voltadas à infraestrutura, mobilidade, turismo, cultura e desenvolvimento econômico.

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Entre os destaques do planejamento está a realização do FIFA Fan Festival, que terá como palco a Praça Maria Felipa, no bairro do Comércio. O espaço reunirá transmissão dos jogos em telões, além de apresentações artísticas e atividades culturais voltadas para moradores e turistas.

Ações

Para coordenar as ações, a administração municipal criou um Grupo de Trabalho formado por representantes de 16 secretarias e órgãos públicos. A iniciativa é liderada pela vice-prefeita Ana Paula Matos, que destacou a oportunidade de projetar Salvador internacionalmente.

Segundo ela, a cidade reúne experiência e estrutura para sediar grandes eventos e a Copa do Mundo Feminina será uma oportunidade de apresentar ao mundo a cultura, a capacidade de organização e a hospitalidade da capital baiana.

“Tive a honra de defender Salvador junto à FIFA no processo de escolha das sedes e mostrar que a nossa cidade está preparada para receber grandes eventos internacionais. Sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 é motivo de enorme alegria e uma oportunidade de apresentar ao mundo a nossa capacidade de organização, a força da nossa cultura e a hospitalidade do nosso povo”, disse.



Mobilidade

Na área de mobilidade, a Prefeitura prepara um plano especial que prevê a operação de uma linha do BRT Salvador até a Arena Fonte Nova, além de estratégias específicas para o trânsito durante os dias de jogos.

Outra frente de atuação será a economia local. Ambulantes e comerciantes deverão participar de programas de capacitação para ampliar as oportunidades de trabalho e renda durante o Mundial. Também está previsto um cadastramento antecipado desses profissionais, seguindo o modelo adotado em outros grandes eventos realizados na cidade.

A gestão municipal ainda desenvolve um plano de comunicação voltado para a Copa, com o objetivo de fortalecer a imagem de Salvador como destino turístico e estimular o envolvimento da população. Paralelamente, ações de sustentabilidade, promoção dos direitos humanos e valorização do protagonismo feminino serão incorporadas à programação do evento.

A expectativa é que a competição impulsione diversos setores da economia. Como referência, a Prefeitura lembra que, durante a Copa das Confederações de 2013, o gasto médio dos turistas brasileiros em Salvador foi 13% superior ao registrado nas demais cidades-sede, enquanto o tempo médio de permanência chegou a 6,4 dias, acima da média nacional daquele torneio.

Cidade-sede

A escolha de Salvador como uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 levou em consideração fatores como:

a infraestrutura hoteleira turística e de transporte;

além do patrimônio histórico e cultural da cidade;

e a experiência acumulada na realização de competições internacionais, como a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis, afirmou que a Praça Maria Felipa foi definida como sede do Fan Festival por sua relevância histórica e pela proximidade com importantes equipamentos culturais. Segundo ele, também serão criadas rotas culturais para integrar a Arena Fonte Nova ao espaço do festival, oferecendo aos visitantes uma experiência que valorize a identidade e a diversidade cultural de Salvador.

Já a diretora de Publicidade da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), Lília Lopes, ressaltou que a estratégia de comunicação será fundamental para fortalecer o sentimento de pertencimento da população e ampliar o alcance do evento.

De acordo com ela, além de divulgar Salvador como cidade-sede, a comunicação contribuirá para incentivar o turismo, movimentar a economia e envolver moradores e visitantes em uma grande celebração coletiva durante a Copa do Mundo Feminina de 2027.