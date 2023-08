"Favorável para todos", diz Luís Enrique sobre saída de Neymar do PSG

Após o treinamento mirando o Toulouse, pela segunda rodada do Campeonato Francês, o técnico Luis Enrique concedeu entrevista coletiva e falou sobre a transferência de Neymar para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O treinador espanhol crê que a saída do brasileiro foi boa para as duas partes. Eles trabalharam juntos no Barcelona.

"Creio que foi alcançada uma situação favorável para todos. Queria agradecer o Neymar pelo comportamento ao longo do tempo que estive aqui e pelos anos anteriores. Foi um jogador muito importante, de classe mundial e que segue demonstrando seu nível. Creio que foi uma situação favorável para todas as partes e desejo o melhor em seu futuro ", explicou Luis Enrique.

Semana passada, Neymar treinou com o grupo do PSG apenas uma vez. A informação foi da emissora "RMC Sport". A alegação do clube foi de que alguns jogadores estavam acomedidos de virose e gastroenterite. Já a imprensa francesa divulgou que Luis Enrique e o diretor Luis Campos explicou ao jogador que ele não fazia mais parte dos planos da comissão técnica.

Após não ser relacionado no jogo contra o Lorient, na abertura do Campeonato Francês, Neymar assinou contrato com o Al-Hilal por duas temporadas, logo após os clubes ajustarem os termos da operação.

Ao trocar o PSG pelo Al-Hilal, Neymar se tornou o jogador que mais movimentou dinheiro em transferências no futebol. Desde que saiu do Santos para o Barcelona, o craque soma cerca de 400 milhões de euros em movimentações entre os clubes.