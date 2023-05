Favoritas, Inglaterra anuncia convocadas para a Copa do Mundo

A técnica da seleção inglesa, Sarina Wiegman, divulgou na manhã desta quarta-feira,31, a lista das 23 jogadoras convocadas da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2023. Nomes importantes como Lucy Bronze, que volta de lesão, Alex Greenwood, Keira Walsh e Chloe Kelly, autora do gol do título da Euro, foram chamadas para o torneio que será disputado a partir do dia 20 de Junho na Austrália e na Nova Zelândia.

Entretanto, a seleção inglesa também contará com o desfalque da capitã, Leah Williamson, cortada da lista por uma lesão no joelho, outra ausência que será sentida é da artilheira da Euro, Beth Mead, lesionada desde o dia 19 de novembro de 2022, quando rompeu o o ligamento cruzado anterior. Com isso, a braçadeira de capitã deverá ser herdada por Millie Bright, zagueira do Chelsea.

A equipe ficou em quarto lugar no último Mundial, em 2019. A estreia na edição de 2023 será no dia 22 de julho, contra o Haiti, em Brisbane, na Austrália.

Lista de convocadas:

Goleiras: Mary Earps (Manchester United), Ellie Roebuck (Manchester City) e Hannah Hampton (Aston Villa).

Defensoras: Lucy Bronze (Barcelona), Millie Bright (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Jess Carter (Chelsea), Esme Morgan (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal) e Niamh Charles (Chelsea).

Meio-campistas: Keira Walsh (Barcelona), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United), Jordan Nobbs (Aston Villa), Laura Coombs (Manchester City) e Katie Zelem (Manchester United).

Atacantes: Alessia Russo (Manchester United), Rachel Daly (Aston Villa), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Lauren Hemp (Manchester City), Katie Robinson (Brighton & Hove Albion) e Beth England (Tottenham Hotspur).