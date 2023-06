Favorito contra a Inter, City tenta quebrar 'maldição europeia'

Fundado em 1880, o Manchester City pode conseguir no sábado, 10, o tão esperado título da Liga dos Campeões, o que falta em sua sala de troféus. Para isso, terá que derrotar em Istambul a Inter de Milão, que já levantou três vezes a "Orelhuda" (1964, 1965 e 2010).

A expectativa para finalmente conquistar a principal competição europeia ficou ainda maior desde que o clube foi comprado em 2008 pelo grupo do bilionário Mansour Bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, que não mediu esforços em investimentos para elevar cada vez mais o nível da equipe.

Nos últimos anos, o City vem dominando o futebol inglês, com sete títulos da Premier League e três da Copa da Inglaterra, mas sem levantar um troféu internacional.

Os números do time inglês o transformam em franco favorito contra a Inter. Se vencerem a Champions, os 'Citizens' vão terminar a temporada com os três títulos, depois das conquistas do Campeonato Inglês e da FA Cup. Apenas seu arquirrival, o Mancheter United, conseguiu esta façanha até agora na Inglaterra, em 1999.

Além disso, este ano o Manchester City conta com a máquina de gols Erling Haaland, que balançou as redes 52 vezes na temporada, 12 delas na Champions.

City não quer rótulo de favorito

"Não esperava marcar tantos gols, mas podia ter feito mais. Perdi muitas chances, então poderia ter marcado mais. Essa é a verdade", disse Haaland em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O técnico do City, Pep Guardiola, ganhou a Champions como jogador e treinador pelo Barcelona e sabe que o título da principal competição do continente é obrigatório para que o clube inglês entre para o hall dos gigantes da Europa.

O prognóstico é bom. Além dos dois títulos na Inglaterra, o time deixou pelo caminho os tradicionais Bayern de Munique e Real Madrid, atual campeão.

Por sua vez, a Inter terminou o Campeonato Italiano na terceira posição e conquistou a Copa da Itália, derrotando a Fiorentina na final por 2 a 1.

No entanto, sua campanha na Champions é mais modesta, com vitórias sobre Benfica, Porto e Milan.

Mesmo assim, Guardiola não quer o rótulo de favorito para sua equipe.

"Sabemos que uma final é jogada em 95 minutos. Não importa a história. Pela história, eles [Inter] são melhores do que nós", afirmou o técnico espanhol.

Inter quer surpreender

"É o jogo mais importante da minha vida. É um prêmio para todo o esforço de um ano muito longo e duro", disse o técnico da Inter, Simone Inzaghi.

"O Manchester City é possivelmente o melhor time do mundo. Já demonstrou isso, perdeu muito poucos jogos. Sabemos o que fizemos na temporada e estamos orgulhosos. Vamos dar tudo", acrescentou Inzaghi.

Com jogadores como Haaland, o belga Kevin de Bruyne, o espanhol Rodri e o alemão Ilkay Gundogan, o City tem mais estrelas do que os 'Nerazzurri', que contam com o poderio ofensivo dupla de ataque formada pelo argentino Lautaro Martínez e o belga Romelu Lukaku.

Dos 12 jogos que ingleses e italianos fizeram na Champions desta temporada, o City venceu sete e empatou cinco, enquanto a Inter venceu o mesmo número, mas empatou três e perdeu dois. Os 'Citizens' marcaram 31 gols e sofreram cinco, contra 19 marcados e 10 sofridos pelos 'Nerazzurri'.

A Inter terá que surpreender para conseguir seu quatro título da Liga dos Campeões e se aproximar dos sete de seu maior rival, o Milan.