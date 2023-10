Favoritos levam a melhor no Stu Street etapa de São Paulo

Os principais atletas do skate brasileiro se reuniram na cidade de São Paulo durante o fim de semana para as disptutas das finais do street e park do STU São Paulo 2023.

No street feminino, o grande destaque foi Rayssa Leal, campeã olímpica e que ocupa a vice-liderança no ranking Olímpico de Paris 2024, além de ser a atual campeã mundial de 2022.

O cenário da competição foi o Parque Cândido Portinari, localizado na zona oeste de São Paulo. Além da já existente pista de park, foi construída uma novíssima pista de skate street que estará aberta ao público em geral.

O STU São Paulo 2023 representou a terceira parada no circuito do STU National, o principal circuito de skate do país. Anteriormente, os skatistas competiram nas regiões Sul, começando por Criciúma, Santa Catarina, e depois em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O calendário ainda reserva uma etapa no Rio de Janeiro em outubro, com a grande final programada para acontecer em Recife, Pernambuco, em novembro.