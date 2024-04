FBF confirma arbitragem local para a final do Campeonato Baiano | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), definiu nesta quinta-feira, 28, que a arbitragem das finais do Campeonato Baiano será local. O escolhido foi o baiano Bruno Pereira Vasconcelos, de Madre de Deus. Ele faz parte do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e venceu o sorteio contra Eziquiel Souza Costa, que será o quarto árbitro.

Luanderson Lima dos Santos, do quadro da Fifa, e Alessandro Álvaro Rocha de Matos serão seus auxiliares. Já como árbitro de vídeo foi escalado Diego Pombo Lopez, que é VAR Fifa. A definição acontece mesmo após insatisfações da dupla Ba-Vi com as últimas atuações no clássico.

O técnico Rogério Ceni, por exemplo, chegou a pedir publicamente, durante entrevista coletiva, que a arbitragem fosse de fora do estado. O pedido, curiosamente, foi feito após o Ba-Vi pela Copa do Nordeste, quando um árbitro pernambucano atuou e foi criticado pelas duas equipes.

"Vários erros contra nós. O rapaz deu uma cabeçada no Cuesta. Vamos ter as finais do estadual. Acho importante que as finais sejam apitadas pelos árbitros de fora. Em 2018, se eu não me engano, foi arbitragem de fora. Já que todo mundo achou que foi ruim a arbitragem, vamos trazer de fora. É importante para que tenha isenção", disse Ceni.

Na ocasião, o técnico do Vitória, Léo Condé, classificou a atuação da arbitragem confusa. "Não vou dizer que foi tendenciosa, é um árbitro que apitou muitos jogos da Série A, mas hoje achei ele muito confuso. Teve um lance que ele não deixou o Alerrandro voltar. Os cartões amarelos, principalmente do Wagner, foram muito rigorosos. São detalhes", afirmou Condé.

O clássico de ida será realizado neste domingo, 31, às 16h, no Barradão. Como de costume, o confronto terá apenas torcedores do Vitória.