FBF confirma datas dos jogos da final do Baianão Série B

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou as datas dos jogos que vão decidir o título da Série B do Campeonato Baiano. Jacobina e Jequié se enfrentarão em dois jogos para definição do campeão, com o primeiro jogo no estádio José Rocha, neste domingo, 30, e o segundo no estádio Waldomiro Borges, no dia 6 de agosto.

Fundado em 1993, o Jacobina vai em busca do seu primeiro título. O Jegue da Chapada retorna à elite após perder do Vitória da Conquista por 2 a 1, no jogo de ida, e reverter a desvantagem na volta ao vencer por 2 a 0. No entanto, o Jacobina não vai contar com o treinador Augusto Fassina que, por motivos pessoais, deixou o comando da equipe logo após o jogo do acesso.

Por outro lado, o Jequié conquistou o título da Série B em 1992 e 2017 e vai em busca do tricampeonato. O Jipão, que foi rebaixado pela última vez em 2019, garantiu vaga na elite após eliminar o Grapiúna em dois jogos na semifinal. O primeiro, em Ilhéus, empate em 0 a 0, e o segundo, em Jequié, vitória por 2 a 0.