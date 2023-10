FBF divulga arbitragem da Final do campeonato baiano feminino

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou na manhã desta terça-feira, 26, a arbitragem para a Final do Campeonato Baiano feminino de 2023 entre Bahia e Vitória, programada para o domingo, 1º, às 16h, no Pituaçu, em Salvador. O comando do jogo será de Iara Janaína Rubinatti do Nascimento.

Além da árbitra central foram definidas as assistentes Patrícia dos Reis do Nascimento e Daniella Coutinho Pinto, a 4ª árbitra Livia Pereira da Costa e a 5ª árbitra será Djane Santos de Oliveira.

Para esse segundo confronto, as "Mulheres de Aço" jogam pelo empate para conquistar o tetracampeonato. Já as "Leoas da Barra" precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título. Em caso de uma vitória simples da equipe Rubro-Negra a decisão vai para os pênaltis.