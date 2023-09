FBF divulga arbitragem das semifinais do baianão feminino

A Federação baiana de Futebol divulgou nesta terça-feira, 5, a equipe de arbitragem que comandará as semifinais do Baianão Feminino 2023. O Bahia jogará contra o Lusaca às 15h do próximo sábado, 9, no CT/ WET´N WIL. Já o Rubro Negro da Capital enfrentará o Astro, de Feira de Santana , também às 15h, só que no domingo, 10.

O presidente da Comissão de Árbitos da Bahia, Jailson Macêdo Freitas, convocou todos os árbitros que estão escalados para o confronto que confirmem suas escalas através do sistema on-line.

Lusaca x Bahia

ÁRBITRA: IARA JANAÍNA RUBINATTI DO NASCIMENTO

ASSISTENTE 01: PATRICIA DOS REIS DO NASCIMENTO

ASSISTENTE 02: JÉSSICA COSTA ALMEIDA

4ºARBITRO: TAÍS MARINHO CORREIA

Astro x Vitória

ÁRBITRA: MARIA CRISTINA XAVIER ARAGÃO

ASSISTENTE 01: DANIELLA COUTINHO PINTO

ASSISTENTE 02: ISADORA BRIZOLARA DAMASCENO MOREIRA

4ºARBITRO: JOHNNY DE JESUS FERREIRA