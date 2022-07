FBF divulga arbitragem para semifinal da 2ª divisão do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a arbitragem para os jogos decisivos da 2ª Divisão do Campeonato Baiano. No sábado, 23, o Jacobinense encara o Juazeiro, em Jacobina, e no domingo, 24, Jequié e Itabuna duelam em partida que será realizada na “Cidade Sol”. Ambos jogos estão programados para acontecer às 15h.

No sábado, a arbitragem será comandada por Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Os assistentes, Luanderson Lima dos Santos e José Carlos Oliveira dos Santos. No domingo será a vez de Diego Pombo Lopez e os assistentes Elicarlos Franco de Oliveira e Daniela Coutinho Pinto.

No primeiro jogo, o Juazeiro venceu o Jacobinense por 2 a 1 e joga por um empate para retornar à elite do futebol baiano. Já o Jacobinense precisa vencer por dois gols de vantagem para conseguir a vaga na Primeira Divisão do Baiano.

Já no duelo entre Jequié e Itabuna está tudo igualado. O primeiro confronto foi 1 a 1 e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer consegue voltar para à elite do futebol local.