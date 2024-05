FBF divulga detalhes das quartas de final do Baianão sub-20; confira | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou os detalhes das quartas de final do Campeonato Baiano sub-20 na tarde desta terça-feira, 21, com grandes duelos do estado. As partidas acontecerão a partir deste sábado, 25, no formato clássico de jogos de ida e volta.

Abrindo a rodada, o Vitória recebe o Conquista em Pituaçu, às 10h. Na sequência, às 15h do mesmo dia, Juazeirense enfrenta o Estrela de Março, no Dr. Pedro Coni, e Itabuna duela contra o Bahia, no José Silveira. Para encerrar a primeira etapa da fase, Vitória da Conquista e Jacuipense se enfrentam no Edvaldo Flores, às 15h.

Na sexta-feira seguinte, 31, será possível conhecer o primeiro semifinalista. O Bahia recebe o Itabuna às 15h, em Pituaçu. Já no sábado, 1, pelo horário das 10h, Estrela de Março e Juazeirense disputam no mesmo local do duelo anterior.

Para encerrar os classificados, no domingo, 2, às 10h, também em Pituaçu, o Jacuipense recebe o Vitória da Conquista. Já no interior, o Conquista duela contra o Vitória, às 15h, no Edvaldo Flores.

