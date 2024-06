FBF divulga nova tabela da Série B com mando de campo de cinco times | A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, na noite desta segunda-feira, 27, uma nova tabela da Série B do Campeonato Baiano. Na atualização, cinco clubes tiveram os mandos de campo confirmados para a disputa de uma vaga na elite em 2025.

Em Ilhéus, o Estádio Mário Pessoa receberá os jogos do time da cidade, o Colo-Colo, e também do Grapiúna, de Itabuna. Já Pituaçu, em Salvador, será a casa do Leônico e do estreante SSA. Outro novato na disputa, o Porto teve o Estádio Agnaldo Bento dos Santos, em Porto Seguro, confirmado como casa.

Feirense, Fluminense de Feira, Galícia, Itapetinga e Vitória da Conquista seguem com pendências junto à FBF e ainda não tiveram os mandos de campo confirmados. Vale ressaltar que a tabela da Série B do Baianão é feita conciliada com outras competições que são realizadas simultaneamente: Brasileirão masculino Séries A e D, Brasileirão feminino Séries A2 e A3, Brasileirão Sub-20 e Campeonato Baiano Sub-20.

A competição

A fórmula de disputa segue a mesma das duas últimas edições. Os dez times se enfrentarão na primeira fase apenas em jogos de ida, com os quatro melhores garantindo vaga na semifinal. Os dois finalistas conquistam o acesso para a elite e disputam o troféu da segunda divisão. A competição está prevista para iniciar em 8 de junho, com finais programadas para 4 e 11 de agosto. Confira os confrontos da 1ª rodada:

08/06/2024 - SSA x Porto (Estádio de Pituaçu)

08/06/2024 - Colo-Colo x Leônico (Estádio Mário Pessoa)

09/06/2024 - Grapiúna x Vitória da Conquista (Estádio Mário Pessoa)

09/06/2024 - Galícia x Fluminense de Feira

09/06/2024 - Itapetinga x Feirense

A tabela completa está disponível aqui.

Publicações relacionadas